Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik ifadelerini en güçlü biçimde reddediyoruz.

Gözlerini Batı Şeria'ya diktiler! İsrail'den skandal talep Bu tür beyanlar, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı yerleşim politikalarının ve işgali kalıcı hale getirme yönündeki çabalarının açık bir göstergesidir.

Özellikle ateşkes girişimlerinin sürdüğü bir süreçte yapılan bu sorumsuz ilhak çağrıları, uluslararası toplumun uzun yıllardır benimsediği çözüm ilkelerini yok saymaktadır.

İsrailli ırkçı bakandan skandal açıklama: İlhakın zamanı geldi Filistin topraklarına yönelik sistematik müdahaleler ve Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik uygulamaların, bölgedeki kırılganlığı daha da derinleştirdiği açıktır.

Orta Doğu'da kalıcı barış, karşılıklı güven ve istikrarın tesisi için, Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.