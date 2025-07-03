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Türkiye'den İsrail'e Batı Şeria tepkisi... ''Çözüm ilkeleri yok sayılıyor''

Dışişleri Bakanlığı, 'İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik ifadelerini en güçlü biçimde reddediyoruz.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ3 Temmuz 2025 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail'e Batı Şeria tepkisi... ''Çözüm ilkeleri yok sayılıyor''
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Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik ifadelerini en güçlü biçimde reddediyoruz.

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Bu tür beyanlar, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı yerleşim politikalarının ve işgali kalıcı hale getirme yönündeki çabalarının açık bir göstergesidir.

Özellikle ateşkes girişimlerinin sürdüğü bir süreçte yapılan bu sorumsuz ilhak çağrıları, uluslararası toplumun uzun yıllardır benimsediği çözüm ilkelerini yok saymaktadır.

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Filistin topraklarına yönelik sistematik müdahaleler ve Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik uygulamaların, bölgedeki kırılganlığı daha da derinleştirdiği açıktır.

Orta Doğu'da kalıcı barış, karşılıklı güven ve istikrarın tesisi için, Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

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