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Türkiye'den İsrail'e cevap: Uluslararası hukuku tamamen yok sayan eylemleridir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 'Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir.' ifadesini kullandı.

AA12 Ocak 2024 Cuma 19:56 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail'e cevap: Uluslararası hukuku tamamen yok sayan eylemleridir
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Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki felaketin nedeninin "İsrail'in işgali, yayılmacı zihniyeti, insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleri" olduğunu ifade etti.

Paylaşımda ayrıca şunlar kaydedildi:

"İsrail'in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden büyük endişe duyuyoruz ve Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ediyoruz. İsrail Hükümeti üyelerinin dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir."

  • İsrail işgali
  • yayılmacı zihniyet
  • insan hakları
  • dışişleri felaket
  • İsrail işgali

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