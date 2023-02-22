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Türkiye'den İsrail'e kınama: Lanetliyoruz!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskına ilişkin 'şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz' ifadesini kullandı.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 23:10 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail'e kınama: Lanetliyoruz!
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Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail kuvvetlerince Batı Şeria'daki Nablus şehrinde düzenlenen saldırı sonucunda aralarında yaşlı ve sivillerin de bulunduğu en az 10 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 100'den fazla kişinin yaralanmasına "şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" ifadesiyle tepki gösterdi.

Bölgede bir şiddet sarmalının önüne geçilebilmesi için İsrail makamlarının bu tür saldırıları ve provokasyonları süratle durdurmasının şart olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Baskında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Filistin devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz."

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında 10 Filistinlinin öldürüldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "işgal güçlerinin, Nablus'a yönelik devam eden saldırısını" kınamıştı.

Ebu Rudeyne, ABD yönetiminden Filistin halkına yönelik işlenen suçları ve devam eden saldırıları durdurması için acilen harekete geçmesi ve aktif şekilde İsrail hükümetine baskı yapması çağrısında bulunmuştu.

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