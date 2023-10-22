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Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Başkonsolosluğa çocuk ayakkabıları bırakıldı

TÜGVA'lı gençler Filistinli masum sivillere yönelik katliamlara tepki göstererek, İsrail Başkonsolosluğu önüne kana boyalı çocuk ayakkabıları bıraktı.

AA22 Ekim 2023 Pazar 10:45 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Başkonsolosluğa çocuk ayakkabıları bırakıldı
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde bir araya gelen gençler, sabah namazında Filistinliler için dua ettikten sonra İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne çocuk ayakkabıları bıraktı. Namazın ardından İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'na yürüyen grup "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları attı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepsi göstermek için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde toplanan TÜGVA üyeleri ve gençlerden oluşan bir grup, sabah namazını kıldı.

Namazın ardından İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'na yürüyen grup "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları attı.

Grup daha sonra, Başkonsolosluğun bulunduğu binanın önüne çocuk ayakkabıları bıraktıktan sonra bölgeden ayrıldı.

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