Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

04 Ekim 2020 Pazar 11:19 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 11:19

Dışişleri Bakanlığı: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberler bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtıdır.