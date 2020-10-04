Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberler bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtıdır.
04 Ekim 2020 Pazar 11:19 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 11:19
Dışişleri Bakanlığı: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberler bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtıdır.