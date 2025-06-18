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Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklar

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın sosyal medya paylaşımı hakkında açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan ibarettir' denildi.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2025 Çarşamba 18:54 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklar
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan ibarettir.

İsrailli yetkililerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalması, söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit etmektedir.

Netanyahu'nun isminin, tarihte soykırım işlemiş kişilerle birlikte anılmasının sorumlusu, halen soykırım suçlamasıyla yargılanmakta olan kendisidir.

İsrailli yöneticilerin insanlığa karşı tüm dünyanın gözü önünde işlemekte olduğu suçlar, herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek biçimde derlenmektedir.

İsrail'in bugün bazı çevreler nezdinde sahip olduğu destek ve dokunulmazlık zırhı kaybolduğunda, Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızca da ifade edildiği üzere, Netanyahu ve iş birlikçilerinin adil biçimde yargılanmasını ümit ediyoruz.

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