  Türkiye'den İsrail'e sert tepki... ''Savaş suçları cezasız bırakıldı''
Güncel

Türkiye'den İsrail'e sert tepki... ''Savaş suçları cezasız bırakıldı''

Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ23 Ağustos 2025 Cumartesi 15:54 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail'e sert tepki... ''Savaş suçları cezasız bırakıldı''
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de yaşanan insani felakete ve kıtlığa ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gazze'de yaşanan kıtlığa ilişkin BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu ve BM Genel Sekreteri'nin söz konusu rapora atıfla yaptığı açıklamalar, Netanyahu hükümetinin Gazze'de Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur.

İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır.

Kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sorumluların mahkemelerde hesap vermesinin temin edilmesi ve insani yardım koridorlarının kesintisiz açık tutulması, uluslararası hukukun ve insanlığın en temel yükümlülüklerindendir.

Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdürecektir.

