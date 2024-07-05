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  • Türkiye'den, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini genişletme kararlarına tepki
Güncel

Türkiye'den, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini genişletme kararlarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki göstererek, İsrail'in buradaki bazı yerleşimleri 'yasallaştırma' ve yeni yerleşim inşasına 'izin verme' adı altında aldığı kararların uluslararası hukukun alenen ihlali' olduğunu belirtti.

5 Temmuz 2024 Cuma 15:12 - Güncelleme:
Türkiye'den, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini genişletme kararlarına tepki
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Bakanlık, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetleri" hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail tarafından, işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı yerleşimleri 'yasallaştırma' ve yeni yerleşim inşasına 'izin verme' adı altında alınan kararlar, uluslararası hukukun alenen ihlalidir." ifadelerine yer verildi.

Bu adımların, İsrail'in "işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığının" ve "barış tesis etme niyetinde olmadığının" göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum İsrail'in işgali normalleştirme girişimleri karşısında "kararlı ve ilkeli bir tutum sergilemeye" davet edildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi, dün, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 bin 295 yasa dışı konut inşa etme planını onayladığını belirtmişti.

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