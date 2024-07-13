Türkiye'den İsrail'in El Mevasi katliamına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in, El-Mevasi'deki Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu hükümetinin Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşamasıdır" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, "İsrail'in ateşkes konusunda Hamas'ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih etmesi, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da delilidir. İsrail'e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir" denildi.

SOYKIRIMCI İSRAİL GÜVENLİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ BÖLGEYİ BOMBALADI

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda 71 Filistinli şehit oldu, onlarcası da yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin batısındaki yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırıları düzenledi.