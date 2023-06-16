Türkiye'den İsveç'e 4 dakikada 'ülkenizdeki teröristler' videosu

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi marjında 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizmanın dördüncü toplantısı önceki gün Ankara'da gerçekleştirildi.

SABAH'ın edindiği bilgilere göre toplantıda Ankara zaman baskısını tamamen reddetti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD'li yetkililerce çokça zikredilen 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta yapılacak zirveye kadar üyelik gerçekleşmesi konusu rafa kalktı.

İsveç tarafı 1 Ocak'ta yürürlüğe giren Anayasa değişikliği ve 1 Haziran'da hayata geçen "terörle mücadele" kanunlarından bahsederken Ankara, yasal düzenlemenin yapılmasının olumlu olduğunu ancak uygulamadaki kararlılık ve samimiyeti gösterecek adımların atılması gerektiğini bildirdi. Toplantıda İsveç tarafına ülkelerindeki terör varlığına ilişkin 4 dakikalık video izletildi. Ankara "Mesele kanun değil, kanunların uygulanmasında siyasi iradenin tutarlılığı" mesajını verdi.

FİNLANDİYA'NIN TOPLANTILARA KATILIMI ÖNEMLİ

4 Nisan 2023'te NATO'ya katılan Finlandiya'nın, sürecin başında daimi olarak tasarlanan bu mekanizmanın toplantılarına katılmaya devam etmesi, terör örgütleriyle mücadelenin takibinin NATO üyeliğinden sonra da sürdürüleceğinin teyidi bakımından ayrıca önem taşıyor.

KILIÇ VE AKÇAPAR HEYETE BAŞKANLIK ETMİŞTİ

Daimi Ortak Mekanizmanın Dördüncü Toplantısı'na Türk heyete Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın başkanlık etmiş, heyette Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma ve Adalet Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı temsilcileri yer almıştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürmüş, toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılmıştı.