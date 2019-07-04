YPG/PKK skandalında flaş gelişme! Türkiye protesto notası verdi

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Türkiye BM Cenevre Ofisi ve İsviçre makamlarına protesto notası verdi

Türkiye, PKK'lı teröristle sözde 'eylem planı'nın imzalandığı BM Cenevre Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi.

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Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM), terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde SDG'ye komutanlık eden PKK teröristi "Ferhat Abdi Şahin" ile üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek sözde "eylem planı" imzalamasını, BM Cenevre Ofisi ve İsviçre makamları nezdinde protesto etti.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğinden edinilen bilgiye göre Temsilcilik, BM Cenevre Ofisi Genel Direktör Vekili nezdinde girişimde bulunarak "eylem planı"nın imzalanmasından duyduğu infiali aktardı.

Daimi Temsilcilik, sözlü protestosunun hemen ardından gerek BM Cenevre Ofisine gerekse de İsviçre makamlarına resmi protesto notası verdi.

Temsilcilik, her iki makama da gönderdiği protesto notasına, PKK teröristi "Ferhat Abdi Şahin"in Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığına ilişkin belgeyi de iliştirdi.

- PEDERSEN'DEN DE GİZLEDİLER

Daimi Temsilcilik ayrıca BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in ofisiyle irtibata geçerek "eylem planı" imzalamasından haberdar olup olmadıklarını sordu.

Pedersen'in ofisinde çalışan yetkililer ise cumartesi gerçekleşen imza töreninden bilgileri olmadığını Türk diplomatlara iletti.

- BM TÖRENLE ANLAŞMA İMZALAMIŞTI

BM, "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için resmi törenle anlaşma imzalamıştı.

BM'den yapılan açıklamada, "SDG'nin, bu anlaşmayla çocukları savaşçı olarak kullanmamayı, bünyesindeki kız ve erkek çocuklarını belirleyerek ayırmayı ve bu konuda önlemler almayı taahhüt ettiği" bildirilmişti.

BM raporuna göre, YPG/PKK, 2016'da bünyesinde 46 çocuk savaşçı bulundururken, bu sayı 2017'de yaklaşık 5 kat artarak 224'e çıkmıştı.

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