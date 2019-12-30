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Güncel

Türkiye'den Trablusgarp'ı kuşatan isyancı güçlere yanıt

ABD basını Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesiyle Başkan Erdoğan’ın Trablusgarp'ı kuşatan isyancı güçlere yanıt vereceğini yazdı. Bu durumun aylar sonra Libya’da cephelerde kaymaya neden olacağı ifade edildi.

30.12.2019  15:25 - Güncelleme: 30.12.2019  15:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceden yaptığı “Bir davet olursa Libya’ya asker göndeririz” açıklaması tüm dünyada merak uyandırırken 30 Aralık Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulacak Libya'ya asker gönderme tezkeresi dünya basınının büyük ilgisini çekti.  

TÜRKİYE'DEN İSYANCI GÜÇLERE YANIT

Washington Post'ta yer alan haberde TBMM'de görüşülecek Libya tezkeresine dikkat çekildi. Haberde Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin resmi talebi sonrası ülkeye asker göndermesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkent Trablusgarp'ı kuşatan isyancı güçlere yanıt vereceğini yazdı. Ayrıca haberde Türk birliklerinin Libya'ya gitmesinin aylar sonra Libya'da ilk kez cephelerde kaymaya neden olacağı ifade edildi.

Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeriİşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklananhaklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasınaİlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı. (Star.com.tr)

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