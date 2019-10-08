Türkiye'den çok sert tepki! Terörist başına fahri hemşehrilik verdiler

Türkiye'den İtalya'ya sert 'PKK' tepkisi: İtalyan Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Berceto ilçesinde terörist başı Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmesini şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İtalya’nın Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak tepki gösterildiği bildirildi.
- AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İtalya’nın Emilia Romagna Bölgesi’nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisi’nce 5 Ekim 2019 tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz.
40 bini aşkın masum insanı hunharca katletmiş ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK’nın elebaşını meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim kabul edilemez.
İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani Bakanlığımıza çağırılarak, konuya ilişkin tepkimiz iletilmiştir. "
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