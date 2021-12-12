Türkiye'den İtalya'ya taziye mesajı

AA 12 Aralık 2021 Pazar 23:37 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 23:37

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sicilya Adası'nın Ravanusa kasabasında meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle birçok binanın çökmesi ve enkaz altında kalanlar için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim hadisede hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerimizi, dost ve müttefik İtalya hükümetine ve halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

İtalyan basını, Sicilya Adası'na bağlı Ravanusa kasabasında sabah doğal gaz patlamasında 3 evin çöktüğünü, 3 evin ise hasar gördüğünü duyurmuştu.

Patlamayla birlikte enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişiyle irtibat kopmuştu.