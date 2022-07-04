Türkiye'den İtalya'ya taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün, Alp Dağları'nın İtalya tarafında yer alan Marmolada tepesinde buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin, yaralananların ve kaybolanların olduğunun derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "İtalya hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyor, kaybolanların bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İtalyan basını, dün gerçekleşen olayda 6 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 10 kişinin kaybolduğunu duyurmuş, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti.