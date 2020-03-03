03 Mart 2020 Salı 10:17 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 10:17

Türkiye'den kaç mülteci gitti? Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı son dakika kaç oldu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Türkiye'nin göçmenlere yönelik açık kapı politikası uygulamaya başlamasının ardından on binlerce mülteci Avrupa sınırına doğru hareket etmeye başladı. Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmenin Pazarkule Sınır Kapısı önünde ve Yunan güvenlik güçlerinin jiletli tellerle oluşturduğu tampon bölgedeki bekleyişleri sürüyor. Düzensiz göçmenlerin bir kısmı Meriç Nehri'ni geçmek için sınır köylerine giderken bir bölümü Yunan güvenlik güçlerinin jiletli tellerle oluşturduğu tampon bölgede sınır kapısının açılacağı umuduyla bekliyor. Bakan Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı..

TÜRKİYE'DEN KAÇ MÜLTECİ GİTTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı 130 bin 469" dedi.

GÖÇMENLER AVRUPA KAPILARINA DAYANDI!

Türkiye'nin göçmenlere yönelik açık kapı politikası uygulamaya başlamasının ardından on binlerce mülteci Avrupa sınırına doğru hareket etmeye başladı.

Türkiye'nin İdlib'de gerçekleşen alçak saldırının ardından Avrupa kapılarını mültecilere açması ile sınır bölgesinde büyük hareketlilik yaşandı. Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmenin Pazarkule Sınır Kapısı önünde ve Yunan güvenlik güçlerinin jiletli tellerle oluşturduğu tampon bölgedeki bekleyişleri devam ediyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Yunan polisi, sınır kapısında toplanan düzensiz göçmenlere zaman zaman gaz fişekleri ve ses bombalarıyla müdahale ediyor.

GÖÇMENLER TEL ÇİTLERİ KESEREK YUNANİSTAN'A GEÇTİ

Avrupa ülkelerinde yaşama hayaliyle Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen, geçiş için her türlü imkanı değerlendiriyor.

İpsala'da toplanan düzensiz göçmenlerden 2 bin 500'ü, kırsal bir alanda tel çitin bir bölümünü makaslarla keserek, bazı bölümlerini ise yıkarak Yunanistan'a geçti.

Hızla koşarak sınır hattından uzaklaşmaya çalışan düzensiz göçmenlere Yunan hudut birlikleri karşı koymaya çalıştı, havaya ateş etti. Bu sırada göçmenlerin çoğu gözden kayboldu.

Geri kalanlar başka bir alandan geçiş yapmayı denemek amacıyla sınırdan geri çekildi.