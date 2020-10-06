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  • Türkiye'den Kanada'ya 'ihraç izni' tepkisi: Çifte standarttır
Güncel

Türkiye'den Kanada'ya 'ihraç izni' tepkisi: Çifte standarttır

Dışişleri: Kanada'nın bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç iznini askıya alması çifte standarttır.

06 Ekim 2020 Salı 07:50 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 07:50
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