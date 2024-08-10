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  • Türkiye'den katil İsrail'in okul katliamına sert tepki: Moral gücünü kırmaya güçleri yetmeyecek
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Türkiye'den katil İsrail'in okul katliamına sert tepki: Moral gücünü kırmaya güçleri yetmeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İşgalci İsrail'in Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula saldırmasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Kana doymayan, diplomasiyi her türlü provokasyon ile sabote eden, bölgesel ve küresel barışı tehdit eden Netanyahu hükümeti, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde vereceği hesabı büyütmeye devam ediyor. Kötülüğü faşist bir anlayışla sıradanlaştırmaya, zulmü kanıksatmaya, insani erdemleri savunanların moral gücünü kırmaya güçleri yetmeyecek.' dedi.

AA10 Ağustos 2024 Cumartesi 14:25 - Güncelleme:
Türkiye'den katil İsrail'in okul katliamına sert tepki: Moral gücünü kırmaya güçleri yetmeyecek
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı lanetleyerek, "Kana doymayan, diplomasiyi her türlü provokasyon ile sabote eden, bölgesel ve küresel barışı tehdit eden Netanyahu hükümeti, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde vereceği hesabı büyütmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını hatırlatarak, şehitlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yapılan zulüm ve katliamları, bunlara sessiz kalarak ortak olanları bir kez daha lanetlediğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kana doymayan, diplomasiyi her türlü provokasyon ile sabote eden, bölgesel ve küresel barışı tehdit eden Netanyahu hükümeti, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde vereceği hesabı büyütmeye devam ediyor. Kötülüğü faşist bir anlayışla sıradanlaştırmaya, zulmü kanıksatmaya, insani erdemleri savunanların moral gücünü kırmaya güçleri yetmeyecek. İnsanlığın kolektif hafızasında yer eden bu azgınlıklar zalimlerin peşini hiçbir zaman bırakmayacak. Adalet, insanlık ve barış eninde sonunda kazanacak. Toprakları işgal altında olan, savaş makinalarına karşı tüm insanlık adına şanlı bir direniş sergileyen mazlum Filistin halkı ile dayanışmamızı her türlü imkanımız ile sürdüreceğiz. Başkenti Doğu Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti için çabalarımız aralıksız devam edecektir. Tüm ülkeleri ve kurumları, yaşanan işgali ve zulmü durdurmak için tarihi ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye, çok geç kalmış olsa da görevlerini yapmaya davet ediyoruz."

  • İşgalci İsrail
  • Netanyahu hükümeti
  • uluslararası hukuk

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