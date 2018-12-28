Türkiye KDC'ye seyahat edecek Türk vatandaşlarının şahsi güvenlikleri bakımından tedbirli davranmaları uyasında bulundu

Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, KDC'de 30 Aralık pazar günü yapılması öngörülen seçimler öncesi bu ülkeye yönelik seyahat uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "KDC'de gerçekleştirilmesi öngörülen seçimler öncesinde ve sonrasında, halen burada yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat eden vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri bakımından tedbirli davranmaları; ülkede bulundukları süre zarfında olabilecek toplantı, protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bu çerçevede, KDC'de yaşayan Türk vatandaşlarının seçim süreci sona erinceye kadar ülke dışına çıkmayı değerlendirmeleri önerisinde bulunulan duyuruda, diğer taraftan, bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşların seçim süreci tamamlanıncaya dek ziyaretlerini ertelemeleri tavsiye edildi.

Duyuruda, KDC'de bulunan Türk vatandaşlarının, Kinşasa Büyükelçiliğine " 243 81 700 75 00", Türkiye'den 24 saat hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ise " 90 312 292 29 29" telefon numarasından ulaşılabileceği bildirildi.

KDC'de halk, 2 yıldır ertelenen cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor.