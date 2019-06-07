27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8337
  • 6,6205
  • 251.478
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye'den Kırgızistan'a mütekabil nota

Türkiye, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Ahıska Türklerinin de yaşadığı Orok köyünde yaşanan olaylar sonrası bölgeye giden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a nota verilmesine aynı şekilde cevap verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarındaki Orok köyünde 5 Haziran'da topluluklar arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i Bakanlığa çağırarak nota verdi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olayın ardından Orok köyüne giden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a dün Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Kırgızistan'ın içişlerine karıştığı iddiasıyla nota verilmesi üzerine, Bakanlık da Büyükelçi Ömüraliyev'e karşı nota verdi.

Kırgızlardan tepki çeken nota

Ahıskalı Türklerinin de yaşadığı Orok'ta 5 Haziran'da gençler arasında yaşanan münakaşanın büyümesi ve köydeki Türk vatandaşları ile bir büyükelçilik personelinin mahsur kalması üzerine, Büyükelçi Fırat, Kırgız makamlarının bilgisi dahilinde durumla ilgilenmek için köye gitmişti. Olayın basına yansıması üzerine, dün Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Fıratı'ı çağırarak "Kırgızistan'ın içişlerine karıştığı" iddiasıyla nota vermişti.

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Büyükelçi Ömüraliyev'e, Bakan Yardımcısı Sedat Önal tarafından mütekabil bir nota verilirken, Büyükelçi Fırat'ın görev sorumluluğu içerisine hareket ettiği, Kırgızistan içişlerine karışılmasının söz konusu olmadığı ve Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkinin her zamanki gibi kardeşlik anlayışıyla yürütülmek istendiği aktarıldı.

E-5´te motosikletliler otomobilin önünü kesti: Parasını vereceksin

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yemen'de camiye silahlı saldırı

Yemen'de camiye silahlı saldırı

Hindistan'da kum fırtınası dehşeti: 19 ölü

Hindistan'da kum fırtınası dehşeti: 19 ölü

Beyaz Saray'da kritik zirve! Tarih belli oldu

Beyaz Saray'da kritik zirve! Tarih belli oldu

Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim!

Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim!

Başkan Erdoğan Mesut Özil’in nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan Mesut Özil’in nikah şahidi oldu

Çin'den ABD'ye 'zeytin dalı'

Çin'den ABD'ye 'zeytin dalı'

Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'ın doğalgaz anlaşmasına tepki

Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'ın doğalgaz anlaşmasına tepki

Putin’den Erdoğan’a övgü: Delikanlı gibi...

Putin’den Erdoğan’a övgü: Delikanlı gibi...
 

POPÜLER HABERLER

PKK’nın inlerinden iki tanesi böyle imha edildi

PKK’nın inlerinden iki tanesi böyle imha edildi

Tanıtımı yapılmıştı! Çıkış tarihi belli oldu

Tanıtımı yapılmıştı! Çıkış tarihi belli oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kendilerine özgü teknikleri dikkat çekiyor! Mühendis gibi...

Kendilerine özgü teknikleri dikkat çekiyor! Mühendis gibi...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA