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Türkiye'den Kırım Tatar Türklerine destek

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türkleri'nin tarihi vatanlarında esenlik ve güven içinde yaşamaları, kültürel kimliklerini korumaları ve ilhaktan kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesinin Türkiye bakımından öncelikli olmayı sürdürüleceği açıklandı.

IHA16 Mart 2020 Pazartesi 10:51 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 10:51
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin altı yıl önce bugün (16 Mart) düzenlenen gayrımeşru bir referanduma dayanarak Rusya Federasyonu tarafından hukuka aykırı şekilde ilhak edilmesinin, ülkemiz ve uluslararası toplum tarafından tanınmadığı hatırlatılarak, "Kırım’ın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türkleri’nin tarihi vatanlarında esenlik ve güven içinde yaşamaları, kültürel kimliklerini korumaları ve ilhaktan kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi Türkiye bakımından öncelikli olmayı sürdürecektir" denildi.

Türkiye’nin, stratejik ortağı Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit ettiği vurgulandı.

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