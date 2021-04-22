Türkiye'den KKTC'ye 100,000 doz koronavirüs aşısı

Reuters 22 Nisan 2021 Perşembe 08:35 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 08:35

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan antlaşmaya göre, aşılar, taraflar arasında bilahare belirlenecek usul ile teslim edilecek.

Aynı gazetede yer alan ve Türkiye ile KKTC arasında iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasına göre, Türkiye, KKTC'ye 2.25 milyar TL hibe yardım yapacak.

Anlaşma kapsamında, Türkiye'nin KKTC'ye cari bütçe açığına katkı amaçlı 800 milyon TL ve kamu sektörü için 200 milyon TL olmak üzere toplam 1 milyar TL'ye kadar dolar cinsinden kredi yardımında bulunması da öngörülüyor.