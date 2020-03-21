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Son dakika... Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs yardımı: 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Koronavirüsle mücadelede, KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi.' dedi.

21 Mart 2020 Cumartesi 17:16 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 17:29
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti koronavirüsle mücadelesinde KKTC’ye ve adadaki soydaşlarımıza gereken her türlü desteği veriyor.

Bu çerçevede, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir.

Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik tedbir paketine benzer bir paketten KKTC’nin de yararlandırılması adına detaylı çalışmalarımız devam etmektedir.

Her zaman olduğu gibi, bu mücadele döneminde de KKTC’deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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