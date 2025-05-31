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Türkiye'den ''Kobani'' haberine yalanlama

Diplomatik kaynaklar, Al-Monitor'de yer alan 'Kobani' ile ilgili haberde Türkiye hakkındaki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

İHA31 Mayıs 2025 Cumartesi 11:09 - Güncelleme:
Türkiye'den ''Kobani'' haberine yalanlama
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Diplomatik kaynaklar, ABD merkezli yayın organı Al-Monitor'da yayınlanan "Türkiye görüşmeyi değerlendirirken ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, SDG'nin Lideri Kobane'yi aradı" haberindeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Al-Monitor'de 'US Syria envoy Barrack calls Kurdish SDF chief Kobane as Turkey mulls meeting' başlıklı haberinde Türk yetkililerin YPG'li terörist Mazlum Kobani ile görüşebileceğini iddia etmişti.

Diplomatik kaynaklar söz konusu haberde Türkiye ve Türk makamlarıyla ilgili olarak yer alan iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

  • diplomatik kaynaklar
  • kobani

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