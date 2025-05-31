Türkiye'den ''Kobani'' haberine yalanlama

Diplomatik kaynaklar, ABD merkezli yayın organı Al-Monitor'da yayınlanan "Türkiye görüşmeyi değerlendirirken ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, SDG'nin Lideri Kobane'yi aradı" haberindeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Al-Monitor'de 'US Syria envoy Barrack calls Kurdish SDF chief Kobane as Turkey mulls meeting' başlıklı haberinde Türk yetkililerin YPG'li terörist Mazlum Kobani ile görüşebileceğini iddia etmişti.

Diplomatik kaynaklar söz konusu haberde Türkiye ve Türk makamlarıyla ilgili olarak yer alan iddiaların doğru olmadığını açıkladı.