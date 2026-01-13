İSTANBUL 5°C / 3°C
Türkiye'den komşu ülke açıklaması: Huzur ve siyasi istikrarın korunması hayati öneme sahip

Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ve beraberindeki heyetle görüştü. Bölgesel istikrar bakımından da hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, 'Türkiye ve İran'da istikrarın güçlenmesi, bölgemizde barışın kalıcı hale gelmesine doğrudan katkı sağlayacaktır.' dedi.

AA13 Ocak 2026 Salı 14:32 - Güncelleme:
Görüşmede, son günlerde İran'da yaşanan gelişmeler, toplumsal olayların seyri ve bu sürecin bölgesel barış ile istikrar üzerindeki muhtemel etkileri kapsamlı şekilde ele alındı.

Kayhan Türkmenoğlu, Türkiye ile İran'ın, ortak bir sınırı paylaşan iki köklü komşu olduğunu anımsatarak, bu sınır hattının yalnızca coğrafi bir yakınlığı değil, aynı zamanda güvenlik, istikrar ve karşılıklı sorumluluğu da ifade ettiğini vurguladı.

İki ülkedeki iç barışın, toplumsal huzurun ve siyasi istikrarın korunmasının, sadece ulusal güvenlik açısından değil sınır güvenliği ve bölgesel istikrar bakımından da hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye ve İran'da istikrarın güçlenmesi, bölgemizde barışın kalıcı hale gelmesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Komşumuz İran'da yaşanan gelişmelerin yalnızca ülke içi dengeler açısından değil, bölgemizin huzuru, güvenliği ve istikrarı bakımından da dikkatle takip edilmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler, köklü bir tarihsel birikime ve güçlü komşuluk bağlarına sahiptir. Parlamentolar arası diyalog ve dostluk grupları, bu ilişkilerin karşılıklı anlayış ve yapıcı bir zeminde sürdürülmesine önemli katkılar sunmaktadır. TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak, bölgesel barış ve istikrarın korunmasına katkı sunan, karşılıklı güveni ve diyaloğu güçlendiren bu tür temasların mevcut hassas süreçte büyük önem taşıdığına inanıyorum."

