IHA 23 Nisan 2020 Perşembe 17:34 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 17:34

Bangladeş’te koronavirüs salgını sebebiyle 24 Mart’tan beri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bundan en fazla günlük ücret karşılığı geçimini sağlayan halk etkileniyor. Kuzey Dakka Belediyesinin talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Dakka Büyükelçiliği himayesinde TİKA’nın organizesinde yardım kampanyası başlatıldı. Toplanan bağışlar bugün düzenlenen törenle Kuzey Dakka Belediyesine teslim edildi. Törende konuşan Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, “Bizler, gelmekte olan kutsal Ramazan ayında Covid-19 salgınından en çok etkilenen ihtiyaç sahibi halka yardım etmekten çok mutluyuz ve bizler iki kardeş ülke arasındaki dayanışmanın hep devam etmesini istiyoruz. Ayrıca dağıtımın bizim için çok önemli bir gün olan 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda olmasından da çok mutlu olduk” dedi.

Kuzey Dakka Belediye Başkanı Atiqul Islam ise, Covid-19 salgını dolayısıyla gelir durumu düşük halkın bundan çok etkilendiğini, belediye olarak ellerinde 60 bin kişilik çok fakir halkın listesi olduğunu ve sırası ile herkese destek vermeye çalıştıklarını söyledi. Türk Büyükelçiliğinin öncülüğünde teslim edilen gıda kolilerinin çok önemli olduğunu ifade eden Islam, “Dost ülke Türkiye’nin bu katkısından dolayı da çok teşekkür ediyorum” dedi.

TİKA Dakka Koordinatörü İsmail Gündoğdu ise yaptığı konuşmada TİKA’nın dünyanın birçok ülkesinde başta insani yardım, eğitim ve kalkınma projelerine destek verdiğini, 2014’den beri de Bangladeş’te çalıştıklarını ifade etti. TİKA’nın sadece Arakan mülteci kamplarında değil Bangladeş’in her bölgesinde birçok proje yaptığını belirten Gündoğdu, “Korona salgınından dolayı etkilenen dost ülke halkına Ramazan paketi dağıtmaktan dolayı da çok mutluyuz” dedi.