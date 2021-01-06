AA 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:40 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 14:02

Çavuşoğlu, ASEAN üyesi ülkelerin Ankara'da bulunan büyükelçilerine hitap etti.

Katılımcıların yeni yılını kutlayan Çavuşoğlu, Filipinler’de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerini sundu.

Çavuşoğlu, ASEAN Ankara Grubu Büyükelçileriyle "gelenekselleşen" toplantıların 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, bir önceki toplantının 11 Temmuz 2019’da yapıldığını hatırlattı.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısına katılamadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, bu yıl şartların uygun olması durumunda 55'inci ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Asya'nın dünyanın ana kıtası olduğunu ve Türkiye'nin de bu kıtanın en batı ucundaki ülkesi olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, 2019’da 'Yeniden Asya Girişimi'ni ilan etmiştik. Bu girişimin amacı Türkiye’ye yeni bir konum arayışı değil, Asya ile yeniden, daha güçlü bağlanmak. Geçen yıl bu bağlamda 31 ülke için 40 ana faaliyet alanında Eylem Planları oluşturduk. 2 hafta sonra Ticaret Bakanımızla birlikte DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Asya İş Konseyleri ile bir araya geleceğiz." dedi.

Türkiye'nin bugün halen Asya'daki 3 kuruluşun (Asya Parlamenterler Asamblesi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Asya İşbirliği Diyaloğu) dönem başkanlığını üstlendiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, 21 Ocak'ta Asya İşbirliği Diyaloğu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı gerçekleştireceklerini ve ASEAN ülkelerinin dışişleri bakanlarının da bu toplantıya katılmalarını beklediklerini ifade etti.

- "ASEAN İLE İLİŞKİLERİMİZE ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ"

Çavuşoğlu, "Yeniden Asya çerçevesinde ASEAN ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyanın değişik coğrafyalarından farklı ülkelerin de ASEAN ile ilişkilerini geliştirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Çavuşoğlu, ASEAN'ın 650 milyonluk nüfus ve 3 trilyon dolara yaklaşan bir pazar ve Güneydoğu Asya’da bölgesel bütünleşmede öncü, saygın bir kuruluş olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, geçen haftalarda imzalanan ve dünyanın en büyük bölgesel serbest ticaret platformunu oluşturan "Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" (RCEP) bağlamında ASEAN’ın merkezi bir rolünün olduğunu vurguladı.

ASEAN kapsamında yılda 1000’den fazla toplantı yapıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "AB, ABD, Çin, Rusya, Japonya başta olmak üzere, farklı formatlardaki etkinliklerde 30’dan fazla ülkeyi bir araya getiren ASEAN Zirveleri ve Dışişleri Bakanları Toplantıları, en önemli uluslararası siyasi buluşmalar arasında." dedi.

Çavuşoğlu, ASEAN'ın 10 üyeden oluştuğunu (Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam) belirterek, bu ülkelerin hepsinde Türkiye'nin büyükelçiliklerinin olduğunu ve en son Laos'taki büyükelçiliği bizzat açtıklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, ASEAN ülkelerinden 8'inin Türkiye'de büyükelçiliklerinin olduğunu, Laos ve Myanmar'ın Türkiye büyükelçiliklerinin henüz olmadığını söyledi.

- "YENİ BÜYÜKELÇİLİK AÇTIĞIMIZ ÜLKELERLE TİCARETİMİZ YÜZDE 27 ARTTI"

Karşılıklı büyükelçiliklerin ikili ilişkilere katkısının önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Özellikle de ekonomi diplomasisiyle izlediğimiz başarılı çalışmalarla da yeni açtığımız büyükelçiliklerin veya o ülkelerin ülkemizdeki büyükelçiliklerinin ticaretimizin artmasına önemli katkı sağladığını görüyoruz. Merkez Bankamızın son yaptığı çalışmaya göre, Yeni büyükelçilik açtığımız ülkelerle ticaretimiz yüzde 27 arttı." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bugünkü toplantıda 2020’de ilişkilerde kaydedilen gelişmeleri değerlendireceklerini ve gelecek yıllardaki ikili düzeyde ve ASEAN ile ilişkilerin nasıl geliştirileceğini ele alacaklarını söyledi.

Bölge dışı ülkelerin ASEAN'a tam üye olamadıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Sektörel Diyalog Ortaklığı"nın bulunduğunu ve bu statüyü 2017'de Filipinler'de tüm ülkelerin desteği ve oy birliğiyle elde ettiklerini hatırlattı.

Sektörel Diyalog Ortaklığı'na ilişkin detaylara yer veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sektörel Diyalog Ortaklığı, ASEAN ile terörle ve aşırıcılıkla mücadele, kamu-özel ortaklığı, yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir kalkınma, eğitim, kültür, turizm, ticaret ve yatırım ile e-ticaret gibi pek çok alanda iş birliğimizin derinleştirilmesine imkan veren bir mekanizmadır. Sektörel Diyalog Ortağı olarak 2018’de Singapur’da, 2019’da da Tayland’da ASEAN Sekretaryası ve Dönem Başkanlığı’yla birlikte üçlü toplantılarımızı yaptık."

- ASEAN'LA İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİ, TÜRK İŞ DÜNYASININ DA İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ASEAN'la ilişkilerinin ilerlemesinin, Türk iş dünyasının da ilgisini çektiğini vurgulayarak, "Örneğin, mücevher konusunda önemli üretici olan ASEAN ülkeleri tarafından düzenlenen Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı 2019’da ilk kez İstanbul’da gerçekleştirildi. İş adamlarımızın da ASEAN ülkelerine yönelik büyük ilgisinin olduğunu son ziyaretlerimizde de gördük." dedi.

Öte yandan, ASEAN Sekretaryası ve üye ülkelerle birlikte ortak projeler üzerinde çalıştıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, hem bizim kurumlarımızın hem de üye ülkeler tarafından önerilen projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu projelerin 2 tanesi kabul edildi. Bunlardan bir tanesi de ASEAN ülkelerinin diplomatlarını bakanlığımızda eğitimini sağlayacak bir projedir. Halen turizm, bilim-teknoloji, yükseköğrenim, afetlerle mücadele, mayın temizliği gibi farklı alanlarda projeler gündemde. Bunlardan uygun olanlarını Sekretaryayla birlikte belirleyeceğiz."

Çavuşoğlu, ASEAN'ın sadece ekonomi değil, savunma, güvenlik ve ara buluculuk gibi alanlarda da faal bir örgüt olduğunu belirterek, ASEAN'ın Arakan'da barış ortamının sağlanması için çaba sarf ettiğini, Türkiye'nin de bu çabaları desteklediğini ifade etti.

ASEAN'ın bölgesel terörle mücadele, her türlü kaçakçılığın engellenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması gibi alanlarda da kararlar aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de bu alanlarda faaliyetlerle ilgili iş birliği arayışı içerisindeyiz ve bu alanlardaki çalışmalara ilgi duyuyoruz. Örneğin, Emniyet Genel Müdürlüğümüz 2014’te Güneydoğu Asya Ülkeleri Polis Birliğine (ASEANAPOL) gözlemci üye oldu. Keza, 2017’de merkezi Kamboçya’da bulunan ASEAN Kara Mayınlarının Temizlenmesi Merkezine (ARMAC) destek sağladı. TİKA özellikle bu hususta destek veriyor. Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi heyetimiz 2018’de Ulusal Mayın Faaliyetleri Konferansı’na katılmak üzere Kamboçya’yı ziyaret etti." dedi.

Çavuşoğlu, ayrıca 2020'de de Türkiye'nin bu merkez için kurulan Dostlar Grubuna üye olduğunu ve ASEAN Savunma Bakanları ile ASEAN Bölgesel Forumu’na da katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Toplantı, konuşmanın ardından basına kapalı olarak devam etti.