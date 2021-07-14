Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya FETÖ uyarısı

AA 14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:14 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:27

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Türk Büyükelçiliği konutunda basın toplantısı düzenleyen Sekizkök, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle açıklamalarda bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Büyükelçi Sekizkök, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından planlanan 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini anımsatarak 15 Temmuz'un, Türk halkının hiçbir zaman unutmayacağı, tarihte eşi benzeri görülmemiş, sinsice tasarlanmış bir darbe girişimi olduğunu söyledi.

Yurt dışında da yapılanmaları bulunan FETÖ'nün kanlı girişimini sadece Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir yerinde unutulmamasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Sekizkök, 15 Temmuz'un arka planının anlaşılabilmesi için FETÖ'nün on yıllar boyunca okul ve dershanelerde genç beyinleri manipüle ederek devlet kurumlarına yönelik sızma girişimlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini anlattı.

Sekizkök, FETÖ'nün devletin tüm kurumlarına kendi mensuplarını yerleştirmeyi, kamu kaynaklarını ve otoritesini örgüt çıkarları doğrultusunda kullanmayı, siyasi nüfuz tesis etmeyi hedeflediğini belirtti.

Geçen 5 yılda Türkiye'nin temel önceliklerinden birinin, yurt içi ve yurt dışında FETÖ yapılanmalarının tasfiye edilmesi olduğunu kaydeden Sekizkök, Türkiye içerisinde FETÖ'nün devlet kurumlarındaki örgütsel yapılanmasının deşifre edildiğini, mensupları hakkında hukuki süreçler başlatıldığını ve örgütün Türkiye'deki paralel devlet yapılanmasının çökertildiğini ifade etti.

Sekizkök, 15 Temmuz sonrasında Türkiye'de zemin kaybeden FETÖ'nün, yurt dışındaki yapılanmasıyla ayakta kalmayı hedeflediğini ve Türkiye'nin yurt dışındaki FETÖ yapılarının çökertilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

FETÖ'nün yabancı ülkelerde de mahrem yapılanmalar oluşturarak kendine siyasi ve ekonomik nüfuz alanları yaratmayı amaçladığına dikkati çeken Büyükelçi Sekizkök, "FETÖ terör örgütünün yurtdışındaki hareket alanının daraltılması, mensuplarının adaletten kaçmalarının ve para transferlerinin engellenmesi amacıyla Türk makamlarınca idari tedbirler ve adli süreçler devreye sokulmuştur. FETÖ'nün yurt dışındaki mensuplarına yönelik Türkiye'de açılan soruşturmalar kapsamında yabancı ülkelere sınır dışı ve iade taleplerimiz iletilmiş bulunmaktadır." diye konuştu.

Sekizkök, eğitim kurumu ve ticari işletme gibi kimliklere bürünen FETÖ yapılanmalarının, Kuzey Makedonya'da varlığını sürdürdüğüne işaret ederek şöyle devam etti:

"Kuzey Makedonya makamlarına FETÖ yapılanmalarına müsaade edilmemesi ve FETÖ iltisaklı şahısların sınır dışı edilmeleri yolundaki taleplerimizi her vesileyle aktarıyoruz. Kuzey Makedonya'daki FETÖ yapılanmalarının faaliyetlerine son verilmesi ve FETÖ iltisaklı şahısların sınır dışı edilmeleri terör ile mücadele alanında ikili iş birliğimiz bakımından somut adımlar olacaktır. Bu vesileyle bu yöndeki beklentilerimizi burada yinelemek istiyorum. FETÖ'nün yurtdışındaki yapılanmasının çökertilmesi doğrultusundaki çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir."

Sekizkök, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'dan iadesini istediği FETÖ üyeleriyle ilgili kaç kişinin talep edildiği ve konuyla ilgili Kuzey Makedonya makamlarından herhangi bir cevap verilip verilmediği ile ilgili bir soruya ise "Öncesine kıyasla sınır dışı ve iade talepleriyle ilgili dosyaların epeyce arttığını ifade etmeliyim. Halihazırda 86 kişiyle ilgili sınır dışı talebimiz vardır, bunların Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilmesi. Bu kişilerden 20'sinin aynı zamanda biz iade edilmesini talep etmiş bulunuyoruz. Bu dosyaların hepsi Kuzey Makedonya makamlarına iletilmiş bulunmaktadır. Fakat şu güne kadar ne sınır dışı taleplerimiz ne iade taleplerimizle ilgili herhangi bir adım atıldı Kuzey Makedonya makamlarınca." cevabını verdi.

Kuzey Makedonya'dan iadesi istenen FETÖ mensuplarıyla ilgili taleplerin gerçekleşmemesi durumunda, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin etki edip etmeyeceği ile ilgili ise Sekizkök, "İlişkilerimiz tek bir dosyanın akıbetine bağlı değildir. Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkileri çok sağlam temeller üzerinde durmaktadır. Biz FETÖ konusunu gündemde tutmakla aslında meşru bir talebimizi dile getirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasan Mehmet Sekizkök, Türkiye, FETÖ dünyanın neresine olursa olsun her zaman peşinde olacağını belirterek "Bu, ister FETÖ olsun ister başka terör örgütü olsun, biz hukukun icaplarını yerine getiriyoruz, FETÖ ile irtibatlı kişilerin takip edilmesi ve dosyalarının Kuzey Makedonya makamlarına iletilmesi suretiyle ve bu dosyaların akıbeti neticelendirilinceye kadar Türkiye takipçisi olacaktır." dedi.

FETÖ elebaşının ABD'de bulunmasıyla ilgili ABD'den herhangi bir cevap alınıp alınmadığına ilişkin ise Sekizkök, bu konudaki beklentilerin karşılanmadığını, konunun ısrarlı bir şekilde takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin sinevizyon gösterisi yapıldı.