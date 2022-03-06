Türkiye'den Latin Amerika açılımı! ''Türk milleti, kıtalar üstü ve ötesi bir millet''

AA 6 Mart 2022 Pazar 11:28 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 11:28

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin, AA muhabirine, Ekim 2021'de Parlatino Başkanı Jorge Pizarro'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaretinde imzalanan Parlatino Gözlemci Üyeliği Protokolü'yle Meclis'in, tarihte ilk kez Parlatino'ya gözlemci üye olduğunu hatırlattı.

Daha sonra başkanlığındaki Parlatino Türk Delegasyonu üyeleri ile 8-10 Şubat'ta Panama'da düzenlenen 36. Genel Kurul Toplantısı'na ilk kez katıldıklarını anlatan Şahin, Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ülkeleriyle tarihi ilişkiler, gelecek vizyonu ve beklentileri paylaştıklarını dile getirdi.

Şahin, Parlatino'ya üye ülkelerin delegasyonlarıyla heyetler arası görüşmeler de gerçekleştirdiklerini ve Panama ziyaretini bu yönüyle son derece verimli hale getirdiklerini vurguladı.

Görüşmelerde Kovid-19 salgınından en çok etkilenen bölgelerden Latin Amerika'nın her koşulda yanında olacaklarının altını çizdiklerini aktaran Şahin, "Parlatino Türk Delegasyonu olarak yalnızca Türkiye'yi Latin Amerika'da değil, Latin Amerika'yı da Türkiye'de temsil edeceğimizi ifade ettik." diye konuştu.

Katılım sağladıkları Parlatino 36. Genel Kurulu'nun, bölgede gerçekleşen ilk parlamenter diplomasi adımı olması dolayısıyla çok değerli ve anlamlı olduğuna değinen Şahin, "23 ülkenin üye olduğu Latin Amerika ve Karayipler'in en büyük bölgesel parlamentosunda başlattığımız bu önemli makro süreci şimdi bölgenin her bir ülkesine gerçekleştireceğimiz ziyaret ve temaslarla mikro ölçekte etkin parlamenter diplomasi süreci işleteceğiz. Bu yönde ilk ziyaretimizi nisanda Arjantin'e gerçekleştireceğiz." bilgisini paylaştı.

- BÖLGEDE İLGİYLE İZLENEN DİZİLERİN SENARİSTLERİYLE BİR ARAYA GELİNECEK

Şahin, Parlatino'nun Şubat 2023'te gerçekleşecek 37. Genel Kurul Toplantısı'nın, Cumhuriyetin 100. yılı olması dolayısıyla önem taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Parlatino'nun Panama'daki binasında Cumhuriyetimizin 100. yılına özel kütüphane açmayı planlıyoruz. Kültürel diplomasi bağlamında adımlar da atacağız. Bölgede Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının faaliyetlerini, etkinliğini artırmanın ve koordine içinde çalışmanın çabası içinde olacağız. Bölgede ilgiyle izlenen Yasak Elma, Mucize Doktor ve Aşk Kapımı Çalınca gibi dizilerin senarist ve yönetmenleri ile de bir araya gelerek hem tebrik etmek hem de kültürel diplomasi bağlamında milletimiz adına üstlendikleri misyonun anlam ve önemini kendileri ile değerlendirmek istiyoruz."

- "TÜRK MİLLETİ, KITALAR ÜSTÜ VE ÖTESİ BİR MİLLET"

Türkiye'yi, "imparatorluk bakiyesi ve kalıtsal olarak imparatorluk ruhu taşıyan bir cumhuriyet" olarak tanımlayan Şahin, "İmparatorlukların sınırları olmaz. İmparatorluk ruhu taşıyan milletler sınırlara hapsolmazlar, hapsedilemezler. Atalarımızın zamanında aylar süren meşakkatli seferlerle at ve deve sırtında inşa ettikleri kültür ve insanlık coğrafyalarını biz son derece konforlu uçak yolculukları ile ihya edip yaşatamazsak büyük kayıplara uğrar ve atalarımızın manevi ruhlarını elem ve keder içinde yaşatmış oluruz." ifadesini kullandı.

Türk milletinin, kıtalar üstü ve ötesi yeryüzü misyonları üstlenen bir millet olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Atalarımızın, yeryüzünde doğu ile batı, kuzey ile güney arasında tam 34 ülkede 78 noktada şehitliği var. Atalarımız yeryüzünde adaletin tesisi, mazlumun hamiliği ve hakkın hakimiyeti için son nefeslerini 20'li yaşlarda at sırtında aylar süren seferler sonucunda dünyanın farklı kıtalarında vermişler. Böyle kadim bir iyilik ve adalet neslinin torunları olarak, kodları Allah tarafından yazılmış küresel misyon genetiğinin bugünkü çocukları olarak Ankara'da doğup son nefesimizi Ankara'da veremeyiz. Kısacası doğusu batısı, kuzeyi ve güneyi ile yeryüzünün tüm kıtalarında millet genetiğimizin iz düşümü olan iyiliği, paylaşımı, kardeşliği, hakkı hakim kılmak, yeryüzünün hele de şu günlerde en çok ihtiyaç duyduğu ve özlediği huzuru, barışı temin etmek için tüm ruhumuz ve gücümüzle var olmak, misyonlar üstlenmek zorundayız."

Şahin, yakın zamanda Latin Amerika'dan da Türkiye'ye ziyaretlerin gerçekleştirileceğini, bu ay Brezilya Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu'nun TBMM'ye geleceğini, akabinde bölge ülkelerinden ziyaretlerin süreceğini bildirdi.

Türk milletinin, yeryüzünde merhametin, adaletin, iyilik ve hakkın temsilcisi olduğunu belirten Şahin, "Milletimiz kendi özgün kültür kodlarına dönüp, küresel misyonlarını yeniden kuşandığında gelecek yüzyılı barış, kardeşlik, huzur ve istikrar yüzyılı olarak inşa etmemizin önünde hiçbir engel duramaz." mesajını verdi.