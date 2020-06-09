09 Haziran 2020 Salı 08:32 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 08:32

Türkiye, darbeci Hafter’in püskürtüldüğü Libya’da ‘insani harekat’ başlatıyor. Suriye’de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı alanlarında uyguladığı ‘güvenli bölge’ modelini Türkiye, şimdi Libya’da hayata geçirecek. Türkiye’nin desteğiyle büyük bir dönüşümün yaşanacağı Libya’da başta güvenlik olmak üzere eğitim ve sağlık alanında büyük bir hamle başlatılacak. Çok yönlü inşa süreci ile halkın güvenli şekilde günlük yaşantısını sürdürmesi sağlanacak. İhya süreci güvenlik, gıda ve sağlık gibi insani yardım, ekonomik istikrar, altyapı ve üstyapı hizmetleri, adaletin tesisi, barınma ile eğitim hizmetlerinden oluşacak.

ELEKTRİK VE SU ÖNCELİK

Kurtarılan bölgelerde halk evlerine dönmeye başlarken Türkiye’nin şefkat harekatında insani yardım önemli yer tutuyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Hayatın devamlığı için halkın elektrik ve su gibi gereksinimlerinin giderilmesine odaklanılırken dönenlere ilk gıda ve hijyen yardımları yapılmaya başlandı.

ŞİFA ÜSSÜ OLACAK

İnsani harekatta sağlık önemli bir yer tutacak. TİKA’nın Misurata’da inşa ettiği hastanede Türkiye teknik, eğitim ve personel desteği sağlayacak. Ambulans, görüntüleme cihazları ve diğer tıbbi ekipmanların temini tamamlandı. Hastanenin aylık ortalama 6 bin hasta kapasitesi ile hizmet vereceği planlanıyor. Savaş mağduru engelli insanlara tekerlekli sandalye desteği de verilecek.

EĞİTİM ATAĞI

Eğitim alanında ise çocukların yarım kalan eğitimleri yeniden başlayacak. Bu çerçevede yıkılan okulların tadilatı yapılarak eğitime açılacak. Ana sınıfından üniversiteye kadar bütün eğitim kurumları ile ortak projeler gerçekleştirilecek. Okullara kütüphaneler, laboratuvar, araştırma merkezi gibi ekipman desteği sağlanacak. Türkiye’nin mesleki eğitim tecrübesi aktarılacak.Türk STK’ların da devrede olacağı çalışmalarda üniversitelerde Türkçe bölümleri de açılması planlanıyor.

ADALET ALT YAPISI

Türkiye’den temin edilen fırın ve diğer ekipmanlarla kurulan modern eğitim atölyesi ile okulun çini ve seramik alanındaki kapasitesinin arttırılacak, ustalar yetiştirilecek. Elektrik-elektronik, motor ve oto elektrik, iklimlendirme, inşaat ve marangozluk eğitimine ağırlık verilecek. Adalet alt yapısı için de adımlar atılacak. Adalet Bakanlığı’nın desteği ile Libya’da mahkeme ve savcılık ofisleri, adalet sarayı, cezaevleri, karakollar ve kontrol noktaları için destek verilecek.

HAVA TRAFİĞİ AÇILACAK



Alt yapı çalışmalarında ulaşım projelerine de ağırlık verildi. Ticari hareketlilik için büyük önem taşıyan hava yolu trafiği hızlanacak. Önümüzdeki haftalarda Türkiye- Libya arasında uçuşlar başlayacak. Geçmiş dönemde Türk Hava Yolları, Libya’yı riskli olduğundan uçuşları uygun görmüyordu. Şu anda havalimanlarına yapılan saldırılar önlendiği için Türk Hava Yolları’nın risk değerlendirmesi yaptıktan sonra Libya’ya uçuş başlatacağı ifade ediliyor.

ADIM ADIM ZAFERE



Libya ordusu, Sirte kentinin güneyindeki Carif ve El-Kıbeybe bölgelerini Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtardı. Sirte ve Cufra’nın Güvenliğini Sağlama ve Koruma Operasyon Biriminin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Carif ve Kıbeybe bölgelerinin milislerden arındırıldığı belirtildi, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

İKİ BELDE DAHA TEMİZLENDİ



Söz konusu bölgelerin, cumartesi günü başlatılan “Zafer Yolları” isimli operasyon kapsamında kurtarıldığı ifade edildi. Libya ordusu önceki gün, Sirte’yi Hafter milislerinden temizlemek için kentin banliyölerine askeri sevkiyatı artırmıştı. Libya ordusu cumartesi günü Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarmak için “Zafer Yolları” adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu. Başkent Trablus’un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte’ye ilerleyen Libya ordusu, önceki gün Sirte’nin batısındaki Vişke beldesini Hafter’e bağlı milislerden kurtarmıştı.