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Türkiye'den Libya'daki tüm taraflara ülkenin önceliklerine odaklanma çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin Milli Birlik Hükümeti'nden güvenoyunu geri çekme kararının Libya'nın istikrar ve geçiş süreceğine katkı sağlamayacağını belirterek, tüm taraflara sorumluluk bilinciyle Libya'nın önceliklerine odaklanmaları çağrısında bulundu.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 16:18 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 16:19
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Libya Temsilciler Meclisi'nin 21 Eylül 2021 tarihinde Tobruk'ta düzenlenen oturumunda, Milli Birlik Hükümeti'ne verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alındığı bildirilen kararın, Libya'nın istikrarına ve geçiş sürecine bir katkı sağlamayacağı açıktır." ifadesi kullanıldı.

Libya'da seçimlerin öngörüldüğü tarihte düzenlenebilmesi, geçiş sürecinin iyi yönetilebilmesi ve ülkedeki sükunet ortamının korunabilmesi için, Milli Birlik Hükümeti'nin, yol haritasında da öngörüldüğü şekilde seçimlere kadar tam yetkiyle işbaşında kalmasının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut kritik aşamada, Libya'daki tüm tarafların kişisel çıkar mücadelelerini ve kısır meşruiyet tartışmalarını bir kenara bırakıp, sorumluluk bilinciyle Libya'nın önceliklerine odaklanmalarında fayda bulunmaktadır."

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen siyasi sürecin başından beri savunucusu olan Türkiye'nin, dost ve kardeş Libya halkı ve meşru Libya yönetimine desteğini sürdüreceği bildirildi.

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