Türkiye'den Lübnan'a insani yardım

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AFAD koordinasyonunda hazırlanan 511,7 tonluk gıda ürünlerini taşıyan 23 tırlık filo, "İyilik Gemisi"ne yüklenmek üzere Taşucu Limanı'na geldi.

Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, uğurlama törenindeki konuşmasında, Lübnan'a yönelik yardım kampanyası kapsamında 4. geminin yolcu edildiğini belirtti.

Lübnan'da insanların ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını kaydeden Küçük, "Merhamet duyguları yüksek Türk milletinin hoşgörüsü ve yardımseverliğiyle buradan göndereceğimiz yardımların Lübnan'daki kardeşlerimizin ihtiyaçlarına çare olmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dua okunmasının ardından yardımları taşıyan filonun yüklendiği gemi, uğurlandı.

Törene, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız da katıldı.