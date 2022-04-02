Türkiye'den Lübnan'a insani yardım malzemesi götüren gemi, Trablusşam Limanı'nda törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 19 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hazırlanan ve toplam 960 ton gıda malzemesi ve un bulunan 58 tır, "İyilik Gemisi" ile dün Mersin'in Taşucu Limanı'ndan uğurlanmıştı.

Trablusşam kentindeki limana yanaşan gemiyi, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayr, Trablus Limanı Müdürü Ahmet Tamir, AFAD mensupları, Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve Lübnan güvenlik kurumlarının temsilcileri karşıladı.

Teslim töreninde konuşma yapan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, "Mübarek ramazan ayının başlangıcına denk gelen bu anlamlı ve özel günde, son iki hafta içinde üçüncü kez burada, Trablus Limanı'nda, yine hayırlı bir vesileyle bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Lübnan güvenlik kurumlarına geçen hafta yine aynı yerde teslim edilen 524 tonluk gıda yardımı ve dün Beyrut Limanı'nda Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen 80 tonluk gıda ve ayni yardımla Türkiye'nin gerçek bir kara gün dostu olduğunu gösterdiğini aktaran Ulusoy, "Türkiye, sadece devlet kurumlarıyla değil, sivil toplum kuruluşlarıyla da Lübnanlı kardeşlerini zor günlerinde yalnız bırakmıyor." diye konuştu.

Ulusoy, karşılanan "İyilik Gemisi"nin, 19 Türk sivil toplum kuruluşunun Lübnanlı kardeşlerine gönderdiği yaklaşık 1000 tonluk gıda ve un yardımının, AFAD koordinasyonunda Trablus'a getirildiğini aktardı.

"Köklü tarihî, kültürel ve beşerî bağlarla bağlı olduğumuz, ortak bir coğrafya ve kaderi paylaştığımız Lübnan'ın ve halkının selameti, Türkiye ve Türk halkı için önemli ve önceliklidir." diyen Büyükelçi Ulusoy, Türk Devleti'nin Lübnan'a yardım eli uzatma çabasına ortak olan, kaynaklarını Lübnan halkı için cömertçe seferber eden Türk sivil toplum kuruluşlarının her birine ayrı ayrı teşekkür etti.

Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayr da törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Lübnan halkına her zaman sağladıkları yardımlar için teşekkürlerini arz ederek Lübnan ile Türkiye arasındaki bu iyi ilişkilerin devam etmesini umduklarını ifade etti.

Hayr, "Lübnan halkına yönelik gerçekleştirilen yardımdan dolayı Türkiye'ye minnettarız." dedi.

Trablus Limanı Müdürü Ahmet Tamir de Türk girişimlerinin sadece insanlara yardım etmekle sınırlı olmadığını, özellikle Ukrayna ve Rusya arasında yaşananlar başta olmak üzere barış getirmeye yönelik girişimlerinin de olduğunu kaydetti.

Tamir, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasında barış getirme girişimi tüm Orta Doğu ülkelerini etkileyecek ve onlara iyilik getirecek." ifadelerine yer vererek, yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

- DÜN UĞURLANDI

Yardım gemisi, dün Taşucu Limanı'ndan uğurlanmıştı

Uğurlama törenine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türk milletinin tarih boyunca mazlum coğrafyalara el uzattığını söylemiş, "Sadece son bir aya bakarsak iki hafta önce başlamıştık. Bu üçüncü gemiyi Lübnan'a gönderiyoruz. İlk ikisinde 33 tır göndermiştik. Bugün gönderilen 58 tırla birlikte toplam yardım 91 tır olacak. Bugünkü 960 tonluk insani yardım malzemesiyle 1484 ton yardım malzemesini oraya ulaştırmış olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan 524 ton insani yardım malzemesi ise 21 ve 26 Mart'ta iki parti şeklinde Lübnan'a gönderilmişti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Lübnan ordusu için gönderdiği 80 tonluk gıda ve yedek parça içeren yardım gemisi de 31 Mart'ta Beyrut Limanı'nda törenle karşılanmıştı.

