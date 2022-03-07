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Türkiye'den Mali'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA7 Mart 2022 Pazartesi 18:40 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 18:46
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Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin Mopti Bölgesi'nde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili kınama ve taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin Mopti Bölgesi'nde düzenlenen terör saldırısında, 27 Malili asker ve sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı ile kayıp olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, menfur terör eylemi şiddetle kınanarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi.

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