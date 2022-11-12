İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2022 Cumartesi / 18 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5571
  • EURO
    19,2438
  • ALTIN
    1054.17
  • BIST100
    4455.53
Güncel

Türkiye'den Mısır'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, en az 16 kişinin hayatını kaybettiği Mısır'daki otobüs kazasıyla ilgili taziye açıklaması yaptı.

AA12 Kasım 2022 Cumartesi 21:48 - Güncelleme:
Türkiye'den Mısır'a taziye mesajı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Dekahliye kentinde bugün meydana gelen otobüs kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

"MISIR ARAP CUMHURİYETİ'NE BAŞSAĞLIĞI, YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Açıklamada "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mısır'ın kuzeyindeki kentte Nil Nehri'ne bağlı el-Buhiye su kanalına düşen otobüste en az 16 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.