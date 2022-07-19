İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2022 Salı / 20 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,5649
  • EURO
    17,9831
  • ALTIN
    966.666
  • BIST100
    2501.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den Mısır'daki trafik kazasında ölenler için başsağlığı mesajı
Güncel

Türkiye'den Mısır'daki trafik kazasında ölenler için başsağlığı mesajı

Türkiye, Mısır'ın Minye kentinde bugün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

AA19 Temmuz 2022 Salı 18:56 - Güncelleme:
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Minye kentinde yaşanan trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bilgisinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

- Mısır'da meydana gelen trafik kazası

Mısır'ın güneyindeki Minye kentinde bir yolcu otobüsünün park halindeki kamyona arkadan çarptığı belirtildi.

Mısır Emniyet Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, kaza sonucu 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.