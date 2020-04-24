Türkiye'den Mozambik'e Kovid-19'la mücadelede destek

AA 24 Nisan 2020 Cuma 16:51 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 16:56

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hijyen Bilincinin Arttırılması" projesi kapsamında 7 yetimhane ve yaşlı bakımevi ziyaret edilip salgına karşı korunma yollarıyla ilgili eğitim verilmesi ve hijyen malzemesi temin edilmesi planlanıyor.

İlk çalışma, 1 Mayıs Yetimhanesi'nde Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, TİKA, Maputo Belediyesi ve Countinadores Derneği yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Countinadores Derneği Başkanı Danilo Teixeira, TİKA ve Türkiye ile çalışmaktan mutlu olduğunu, bu sayede en yüksek risk grubunda olan kişilere ulaşabileceklerini belirtti.

Kızıltan ise 23 Nisan her zamanki gibi kutlanamasa da çocuklarla bu faaliyette bulunmanın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Çocuklara ellerini nasıl yıkamaları ve hastalıktan nasıl korunmaları gerektiğinin anlatılmasının ardından hijyen malzemeleri yetimhaneye teslim edildi.

Proje kapsamında 6 yetimhane ve yaşlı bakımevi daha ziyaret edilecek.