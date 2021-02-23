23 Şubat 2021 Salı 10:22 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 10:23

Koronavirüse ilişkin istatistik verileri bir araya getiren Oxford Üniversitesi'ne bağlı 'Our World in Data' (Verilerle Dünyamız), aşılamada ülkelerdeki son durumu açıkladı.

Açıklanan verilere göre, aşılama sürecinde son durum şu şekilde:

Kovid-19 salgınına karşı dünyada aşılamaya ilk olarak 13 Aralık 2020'de İngiltere'de başlandı. Bu süreçte, dünyada yaklaşık 208 milyon kişi aşı oldu. Dünya genelinde her 100 kişiden 2.63'ü koronavirüse karşı aşılandı.

40 GÜN İÇERİSİNDE DÜNYA ORTALAMASININ ÜÇ KATI

Türkiye toplu aşılamaya başladığı 14 Ocak'tan bugüne kadar yaklaşık 6.5 milyon kişiye aşı uygulayarak vatandaşlarının yüzde 7.75'ini aşılamış oldu. Dünya çapında her 100 kişiden 2,63'ü aşı olurken dünya ortalamasının üç katına ulaşıldı.

100 KİŞİDEN 7'Sİ AÇIKLANDI

NTV'nin haberine göre, Türkiye dünyada en çok aşı uygulayan 7. ülke olurken, 27 AB ülkesi aşılamaya Türkiye'den önce 18 gün önce başlamasına rağmen Türkiye miktar olarak hepsini geride bıraktı.

Nüfusa oranla aşılamalarda ise her 100 kişi başına 7.75 kişiye aşı uygulayan Türkiye'yi, 27 AB ülkesinden sadece yüzde 12.3 ile 500 bin nüfuslu Malta ve yüzde 7.9 ile 5.9 milyon nüfuslu Danimarka geride bıraktı.

ALMANYA TÜRKİYE'DEN 1,7 MİLYON GERİDE KALDI

Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve Türkiye'ye nüfusu en yakın AB ülkesi olan Almanya ise, 27 Aralık günü başladığı aşılama sürecinde bugüne kadar 4,7 milyon kişiye aşı uygulayarak vatandaşlarının yüzde 5,7'sine aşı uyguladı.