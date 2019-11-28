Türkiye'den NATO'ya çağrı: Baltık için istenen bizim için de istenmeli
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli"
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.