DHA 20 Ekim 2020 Salı 15:16 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 15:54

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ile Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Toplantıda, savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler de ele alındı.

'KIBRISLI KARDEŞLERİMİZİN HAKLARINI ÇİĞNETMEYECEĞİZ'

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir dönemden geçtiğini, şu ana kadar büyük bir başarıyla verilen görevleri yerine getirdiğini belirterek, "İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" dedi. Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya yönelik kararlılıklarını ifade eden Akar, "Bununla birlikte KKTC'de onun etrafında ve semalarında hem kendi hem Kıbrıslı kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatleri neyse bugüne kadar koruduk, bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Bunları şimdiye kadar çiğnetmedik, bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SORUNLARI KONUŞARAK ÇÖZELİM'

Sorunların diyalog, barış ve uluslararası hukuk içinde çözümünün önemine değinen Akar, "Biz barıştan, diyalogdan, siyasi çözümlerden, konuşmaktan, görüşmekten yanayız. İstikşafi görüşmeler yapılsın, NATO'daki görüşmeler yapılsın ayrıca güven artırıcı önlemler çerçevesinde başlattığımız, ikisi Atina, biri Ankara'da yapılan toplantıların da dördüncüsü yapılsın. Konuşalım, sorunları konuşarak çözelim. Fakat diğer taraftan da herhangi bir oldubittiye, zorlamaya, baskıya boyun eğemeyeceğimizi de herkesin görmüş, anlamış olması lazım" dedi.

'AZERBAYCAN TÜRK KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Ateşkesi ihlal eden Ermenistan’ın Azerbaycan’a ait sivil hedefleri vurmaya, çocuk kadın demeden masum halkı katletmeye devam ettiğini ifade eden Akar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin hayatını kaybeden sivil halkın kanlarını yerde bırakmayacağına yönelik inancını dile getirdi. Akar, "Toprak bütünlüğünü koruma, öz topraklarına kavuşma mücadelesinde Azerbaycan Türk kardeşlerimizin yanında olmaya, haklı davalarında tüm imkanlarımızla onları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu

Bakan Akar, şehit ve gazileri minnetle yad ederek, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.