Türkiye'den net operasyon mesajı! ''Kimseye sormayız, gerekeni yaparız''

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gazetelerin Ankara temsilcilerine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Güler'in açıklamaları şöyle:

KİLİDİ KAPATACAĞIZ

(TERÖRLE MÜCADELE): Artık Türkiye'nin terörle mücadelede başka bir safhaya geçmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın düşüncesi ve direktifleri de bu yönde. En kısa zamanda bu işi bitirip Türkiye'yi bu terör belasından kurtaracağız. Son 5-6 yıldır bir plan dâhilinde mücadelemiz sürüyor. Güvenlik kilidini kapatmadan ve Irak'ın kuzeyi teröristlerden arındırılmadan mücadelemiz sona ermeyecek.

ÇEMBER TAMAMLANACAK

Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma kararlılığımız tam. Bizim hiçbir ülkeyle sorunumuz yok, hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Teröristleri sınırlarımızın en az 30-40 kilometre uzağında tutarsak milletimiz de hudutlarımız da güvende olur. Neden 30-40 kilometre? Çünkü teröristlerin yerleştiği ve ülkemize elindeki imkânlarla tehdit olabileceği mesafe bu. Cumhurbaşkanımızın çizdikleri çerçeve doğrultusunda bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayarak terör meselesini sorun olmaktan çıkaracağız.

(IRAK'LA İŞBİRLİĞİ): Önümüzdeki günlerde Bağdat'ta Iraklı muhataplarımızla bir kez daha bir araya geleceğiz. Onlar da açıklamalarında PKK'nın kendileri için bir tehlike olduğunu vurguluyorlar. Terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinde yüzlerce köyü boşaltmış, köylüleri yerlerinden etmiş durumda. Biz 2 yıl önce "Irak ile Ortak Harekât Merkezi kuralım" dedik, kendileri de buna olumlu yanıt verdiler ama henüz bu konuda bir adım atamadık. Bağdat'taki toplantıda bu konu da yeniden gündemimizde olacak.

ÖNCEKİ KANDİL ARTIK YOK

(KANDİL'E OPERASYON): Pençe-Kilit bölgesindeki mağaraları teker teker temizledik Bu sene, önce Pençe-Kilit tamamlanacak ve operasyonlar Pençe bölgesinden ihtiyaç olan yerlere doğru genişletilecek. Bizim etkili operasyonlarımız sonucunda artık 10-15 yıl önceki bir Kandil yok. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkili operasyonlarıyla burada barınamayacağını anlayan teröristler daha güneydeki Asos bölgesine gittiler. Ama biz Asos bölgesinde de tespit ettiğimiz terör unsurlarını vuruyoruz. Bizim için yer isimlerinin bir önemi yok. Teröristler nerede yuvalanıyor, nerede palazlanıyorsa bilin ki Mehmetçik gerekeni yapacaktır. Hiçbir yer onlar için güvenli değil.

SORMAYIZ GEREKENİ YAPARIZ

Ülkemizin güvenliği söz konusu olduğunda biz hiç kimseye bir şey sormuyoruz ve gereğini yapıyoruz. Hiç kimse aklından çıkarmasın ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Kimseden icazet almadık, almayız. ABD'nin DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam ediyor. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilmez. Bunun bahanesi de olmaz. DEAŞ terör örgütüyle göğüs göğse mücadele eden tek ordu biziz.

ALMANLARI İNGİLİZLER İKNA EDECEK

F-16 talebine ilişkin ABD tarafından gelen teklif mektubuyla ilgili çalışıyoruz. 23 milyar dolarlık bir proje ama paketin hepsini alacağız diye bir şey yok. Türkiye'nin menfaati neyse onu yapacağız. F-16'ların üretilmesi ve modernizasyonunun Türkiye'de yapılması konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. F-35 konusunda da ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyorum. Bizim bu aşamada KAAN'a odaklanmamız lazım. Eurofighter uçakları için girişimlerimiz devam ediyor. İngiliz muhataplarımız Almanya'yı ikna için çalıştıklarını belirtiyorlar.