Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısına kınama

AA 27.12.2019 14:12 - Güncelleme: 27.12.2019 14:14

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Tillaberi bölgesinde Nijer Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu görevlilerinin konvoyuna düzenlenen terör saldırısında çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.







Açıklamada, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Nijer halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.





Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesinde askeri bir konvoyun hedef alındığı saldırıda, 14 asker hayatını kaybetmişti.