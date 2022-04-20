Türkiye'den Nijerya'daki ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Birlemişler Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamaya göre, terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP mensuplarının etkin olduğu Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde 8,4 milyondan fazla kişi, insani yardıma ve korunmaya muhtaç durumda.

Nijerya'da faaliyet gösteren Türk Diyanet Vakfı (TDV) ve Türk sivil toplum kuruluşları ramazan kumanyaları dağıttı, yetim çocuklar ve kadınlar için elbise yardımı yaptı, su kuyuları açtı, adak kurbanlar kesti ve toplu iftarlar verdi.

TDV "Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var" temasıyla Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) iş birliğinde başlattığı ramazan programı çerçevesinde Nijerya'da yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye ramazan kumanyası dağıttı.

TDV temsilcisi Mehmet Savaş Eniç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk hayırseverlerin verdiği emanetleri teslim etmek için Nijerya'nın 17 bölgesinde gittiklerini belirtti.

Nijerya'da 2 bin ihtiyaç sahip aileye gıda yardımı yapıldığını ve yardım dağıttıkları yerlerin birbirinden değerli olduğunu anlatan Eniç, "Engellilerin köyünde yaptığımız dağıtımın benim için ayrı bir yeri var. Oradaki muhtaç insanlara direkt dokunabileceğimizi ve onların sevinçlerini gördük. Bu, bizi de mutlu etti." dedi.

Eniç, "Hediyem Kuran Olsun" projesi kapsamında da ülkenin farklı bölgelerinde 3 bin Kur'an-ı Kerim dağıttıklarını belirterek su kuyusu projesi için de saha araştırması yaptıklarını ifade etti.

- NİJERYA GENELİNDE 20 BİNDEN FAZLA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE YARDIM YAPILDI

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının partner kuruluşu Daru'l Erkam Vakfı da ramazanda Nijeryalı Müslümanların yanında oldu.

Nijerya'da Müslümanların ramazan sevincine ortak olmak isteyen Daru'l Erkam Vakfı, 3 bin erzak paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Daru'l Erkam Vakfı, ramazan ayı boyunca farklı 30 köylerde su kuyuları açarken 1000 kişiye farklı günlerde iftar verdi ve nakdi yardım yaptı.

Türk hayırseverlerin yardımı ile Nijerya'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Darul Amin Vakfı ise ülkenin farklı bölgelerinde ramazan ayı boyunca 13 bin 500 aileye kumanya dağıtmaya devam ediyor.

Vakfın Genel Sekreteri Burak Karabulut, terör örgütü Boko Haram'ın etkin olduğu Borno ve Adamawa eyaletlerini de dahil 8 eyalette yardım dağıttıklarını söyledi.

Karabulut, vakfın ramazan boyunca farklı bölgelerde sağlık taraması, eğitim ve sosyal aktivite gibi etkinlikleri düzenlediklerini belirterek "Ramazan paketleri, Türkiye'den gelen yardımlarla dağıtıldı. Türkiye'den gönderilen zekat, fitre, sadakalar nakdi yardım olarak ailelere ulaştırıldı. Günler geçtikçe yardımlar da artıyor." ifadelerini kullandı.

- YETİMLERİN BAYRAMLIKLARI TÜRKİYE'DEN

Ramazan boyunca Nijerya'daki yetimler de unutulmadı. Darul Amin Vakfı, her gün 100 yetime iftar verirken bu çocukların sıkıntılarını giderdi.

Aynı zamanda bu çocuklara elbise ve ayakkabıdan oluşan bayramlık hediye paketleri de dağıtıldı.