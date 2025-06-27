Türkiye'den Orta Afrika'ya taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barthelemy Boganda Lisesi'nde trafo patlaması sonrası çıkan izdihamda çok sayıda öğrencinin yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Orta Afrika Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dün, ulusal basında yer alan haberlere göre elektrik trafosunun patlamasıyla okulda panik yaşanmış, çıkan izdihamda 29 öğrenci hayatını kaybetmiş, 260 kişi yaralanmıştı.