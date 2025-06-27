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Türkiye'den Orta Afrika'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'deki Barthelemy Boganda Lisesi'nde trafo patlaması sonrası çıkan izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA27 Haziran 2025 Cuma 16:28 - Güncelleme:
Türkiye'den Orta Afrika'ya taziye mesajı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barthelemy Boganda Lisesi'nde trafo patlaması sonrası çıkan izdihamda çok sayıda öğrencinin yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Orta Afrika Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dün, ulusal basında yer alan haberlere göre elektrik trafosunun patlamasıyla okulda panik yaşanmış, çıkan izdihamda 29 öğrenci hayatını kaybetmiş, 260 kişi yaralanmıştı.

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