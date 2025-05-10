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Türkiye'den Pakistan-Hindistan ateşkesi için memnuniyet mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
Türkiye'den Pakistan-Hindistan ateşkesi için memnuniyet mesajı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyulduğu belirtilirken, taraflar "doğrudan ve sağlıklı bir diyaloğun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya" çağrıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Güney Asya'da istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi bakımından, benzer gerginliklerin önlenmesini sağlayacak diyalog mekanizmalarının, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, kurulması gerektiği aşikardır. Başta ABD olmak üzere, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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