19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7167
  • 6,3913
  • 275.841
  • 99061.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye'den Pakistan'a başsağlığı

Türkiye, Pakistan’da Karaçi kentinden Ravalpindi bölgesine giden bir trende çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Pakistan hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Liyakatpur kenti yakınlarında patlamanın ardından üç vagonu alev alan trende ilk belirlemelere göre 65 kişi hayatını kaybetti.

Pentagon paylaştı! İşte operasyon anı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Afrin'de terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Afrin'de terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İzmir’de iş insanlarına FETÖ operasyonu

İzmir’de iş insanlarına FETÖ operasyonu

2,5 milyonluk vurgun! 24 daireyi 50'den fazla kişiye satıp kaçtı

2,5 milyonluk vurgun! 24 daireyi 50'den fazla kişiye satıp kaçtı

45 yıldır yaptığı tatlıdan günde 2 bin tane satıyor

45 yıldır yaptığı tatlıdan günde 2 bin tane satıyor

İş vaadiyle dolandırıldılar!

İş vaadiyle dolandırıldılar!

Ziyaretçilerin ilgi odağı! Her mevsim büyülüyor...

Ziyaretçilerin ilgi odağı! Her mevsim büyülüyor...
 

POPÜLER HABERLER

´´Tüm dünyaya sesleniyorum!´´ dedi, ABD´ye sert tepki gösterdi: Atılan adımı tanımıyoruz

´´Tüm dünyaya sesleniyorum!´´ dedi, ABD´ye sert tepki gösterdi: Atılan adımı tanımıyoruz

Yeni Game of Thrones dizisinin adı açıklandı

Yeni Game of Thrones dizisinin adı açıklandı

Çölyak hastası oğlu için üretti! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Çölyak hastası oğlu için üretti! Şimdi siparişlere yetişemiyor

25 yıl sığınakta gizlenmiş... Yakalandı

25 yıl sığınakta gizlenmiş... Yakalandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA