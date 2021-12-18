İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2021 Cumartesi / 14 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5563
  • EURO
    18,5739
  • ALTIN
    953.682
  • BIST100
    2084.47
Güncel

Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Karaçi şehrinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA18 Aralık 2021 Cumartesi 22:51 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 22:51
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın Karaçi şehrinde gaz kaçağı sebebiyle meydana gelen patlamalarda 16 kişinin vefat ettiğinin ve onlarca kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Söz konusu patlamalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Karaçi'nin Paracha Çovk bölgesinde doğal gaz boru hattındaki patlamada 16 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.