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Güncel

Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadığını bildirdi.

1 Eylül 2023 Cuma 21:52 - Güncelleme:
Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama
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Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Hyber Pakhtunktwa eyaletinin Bannu bölgesinin Jani Khel alanında askeri bir konvoyun geçişi sırasında düzenlenen intihar saldırısında dokuz askerin şehit olduğunu, beşinin yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendik.

Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; Türkiye olarak, kardeş Pakistan'ın terörle mücadelesinde yanında olduğumuzu tekrarlıyoruz.

Şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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