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Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına sert kınama

Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin terörle mücadelede Pakistan'ın yanında olduğunu vurguladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise 'Kardeş Pakistan'da meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından dolayı başsağlığı diliyoruz.' şeklinde paylaşımda bulundu.

AA29 Haziran 2025 Pazar 00:25 - Güncelleme:
Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına sert kınama
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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Hayber Pahtunva eyaletindeki terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

"Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin Pakistan'ın terörle mücadelesinde dayanışmasını sürdüreceği belirtildi.

Hayber Pahtunhva eyaletindeki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 asker hayatını kaybetmiş, aralarında sivillerin de olduğu 24 kişi yaralanmıştı.

ÖMER ÇELİK'TEN KARDEŞ PAKİSTAN'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pakistan'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, paylaşımını şu şekilde yaptı:

"Kardeş Pakistan'da meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından dolayı başsağlığı diliyoruz.

Bu terör saldırısını lanetliyoruz.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Kalbimiz ve desteğimiz kardeş Pakistan'la beraber."

EFKAN ALA TERÖR SALDIRISINI KINADI

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Pakistan'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Ala, sosyal medya hesabından, söz konusu terör saldırısına ilişkin "Pakistan'da terör saldırısı sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten Ala, "Bu menfur saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

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