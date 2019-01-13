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Türkiye'den Paris'teki patlama için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, dün Fransa'nın başkenti Paris'te gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamayla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'te dün gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamaya dair açıklama yaptı.
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, patlama sonucunda ölü ve yaralıların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
 
Açıklamada, "Patlama neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınları başta olmak üzere, Fransa halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.
 
Fransa'nın başkenti Paris'te 9. bölgedeki fırında dün sabah yangın çıkmış, gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlama, fırın ve çevredeki binalarda ağır hasara yol açmıştı.
 
Yaklaşık 200 itfaiyeci ve 100 polis olay yerine sevk edilmiş, bazı yaralılar helikopterlerle hastanelere kaldırılmıştı. Ayrıca çevredeki bina ve oteller, yangının büyümesi ve başka bir patlama ihtimali nedeniyle boşaltılmıştı.
 
Paris Savcılığı, patlamada 2 itfaiye erinin hayatını kaybettiğini, 10'u ağır 47 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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